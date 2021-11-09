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Радянську копійку продають за неймовірну суму: як вона виглядає і в чому особливість

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Вівторок 09 листопада 2021 19:21
Радянську копійку продають за неймовірну суму: як вона виглядає і в чому особливість Як виглядає радянська монета, яка коштує майже 15 тисяч доларів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На аукціоні нумізматів з'явився незвичайний лот. Колекціонери продають стару радянську монету за 14,5 тисячі доларів – майже 380 тисяч гривень.

Як виглядає ця монета і в чому її особливість – читайте в матеріалі нижче.

На популярному сайті з аукціонами для нумізматів Violity з'явилася незвичайна монета часів СРСР.

Вартість цієї монети просто захмарна і вона є одним з найдорожчих лотів на аукціоні.

Станом на 9 листопада вартість цієї монет склала близько 14420 доларів – майже 380 тисяч гривень. На цей момент ставки приймаються, але бажаючих купити цю монету поки немає.

Йдеться про монету номіналом в 3 копійки, яка була випущена в 1937 році. Ця монета дуже рідкісний екземпляр і партія була обмежена.

Особливість цієї монети - при випуску використовувався штемпель монети іншого номіналу.

Радянську копійку продають за неймовірну суму: як вона виглядає і в чому особливість

Радянську копійку продають за неймовірну суму: як вона виглядає і в чому особливість

Ця радянська монета коштує десятки тисяч гривень

Колекціонери та нумізмати називають такі монети" перепутками" через те, що при виготовленні був використаний неправильний штемпель.

Виготовлена вона з алюмінієвої бронзи. Її лицьова сторона була викарбувана штемпелем для монети номіналом у 20 копійок того ж року випуску. Також цю монету можна визначити по товстому кінчику на цифрі "3".

Точно така ж монета номіналом в 3 копійки 1937 року, але виготовлена з правильним штемпелем, на цей момент ніякої особливої цінності не представляє. У 1937 році такі монети карбували трьома способами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають монету з князем Володимиром за шалені гроші.

А також ми розповідали, за яку 1-гривневу монету можна отримати 100 тисяч.

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