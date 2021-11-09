Радянську копійку продають за неймовірну суму: як вона виглядає і в чому особливість

На аукціоні нумізматів з'явився незвичайний лот. Колекціонери продають стару радянську монету за 14,5 тисячі доларів – майже 380 тисяч гривень.

Як виглядає ця монета і в чому її особливість – читайте в матеріалі нижче.

На популярному сайті з аукціонами для нумізматів Violity з'явилася незвичайна монета часів СРСР.

Вартість цієї монети просто захмарна і вона є одним з найдорожчих лотів на аукціоні.

Станом на 9 листопада вартість цієї монет склала близько 14420 доларів – майже 380 тисяч гривень. На цей момент ставки приймаються, але бажаючих купити цю монету поки немає.

Йдеться про монету номіналом в 3 копійки, яка була випущена в 1937 році. Ця монета дуже рідкісний екземпляр і партія була обмежена.

Особливість цієї монети - при випуску використовувався штемпель монети іншого номіналу.

Ця радянська монета коштує десятки тисяч гривень

Колекціонери та нумізмати називають такі монети" перепутками" через те, що при виготовленні був використаний неправильний штемпель.

Виготовлена вона з алюмінієвої бронзи. Її лицьова сторона була викарбувана штемпелем для монети номіналом у 20 копійок того ж року випуску. Також цю монету можна визначити по товстому кінчику на цифрі "3".

Точно така ж монета номіналом в 3 копійки 1937 року, але виготовлена з правильним штемпелем, на цей момент ніякої особливої цінності не представляє. У 1937 році такі монети карбували трьома способами.