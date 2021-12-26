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Дитячу машинку, куплену в Києві за 4,50, зараз можна продати за 35 тисяч: передивіться ваші іграшки

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Неділя 26 грудня 2021 11:58
Дитячу машинку, куплену в Києві за 4,50, зараз можна продати за 35 тисяч: передивіться ваші іграшки Фото: в Україні за величезні гроші продають дитячу машинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні за величезні гроші продають рідкісну дитячу машинку, яку обмеженим тиражем випускали в Києві в кінці 1980-х.

Унікальний лот з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

Продавець запевняє, що іграшка дуже рідкісна і просить за неї аж 35 тисяч гривень. Колись же вона коштувала 4,50 рублів.

Йдеться про гусеничний екскаватор, який випускав Київський екскаваторний завод "Червоний екскаватор", що згодом став ЗАТ "АТЕК".

Ця машинка - копія справжнього гусеничного екскаватора, виконана в масштабі 1:43.

Зроблена вона з пластмаси, а особливістю є рухливі елементи, здатні повертатися на 360 градусів.

Дитячу машинку, куплену в Києві за 4,50, зараз можна продати за 35 тисяч: передивіться ваші іграшки

Фото: Гусеничний екскаватор за 35 тисяч (violity.com)

Перші моделі були виготовлені в червоному кольорі, а потім стали випускати і жовті екскаватори.

На днищі машинки можна побачити напис "АТЕК" і "ЕО-4321".

Дитячу машинку, куплену в Києві за 4,50, зараз можна продати за 35 тисяч: передивіться ваші іграшки

Фото: такий екскаватор випускали в Києві (violity.com)

Раніше ми писали, що в Україні дитячу педальну машинку, випушену у Львові, продають за рекордну суму - 200 тисяч гривень.

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