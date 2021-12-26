Дитячу машинку, куплену в Києві за 4,50, зараз можна продати за 35 тисяч: передивіться ваші іграшки

В Україні за величезні гроші продають рідкісну дитячу машинку, яку обмеженим тиражем випускали в Києві в кінці 1980-х.

Унікальний лот з'явився на сайті , що торгує різного роду антикваріатом.

Продавець запевняє, що іграшка дуже рідкісна і просить за неї аж 35 тисяч гривень. Колись же вона коштувала 4,50 рублів.

Йдеться про гусеничний екскаватор, який випускав Київський екскаваторний завод "Червоний екскаватор", що згодом став ЗАТ "АТЕК".

Ця машинка - копія справжнього гусеничного екскаватора, виконана в масштабі 1:43.

Зроблена вона з пластмаси, а особливістю є рухливі елементи, здатні повертатися на 360 градусів.

Фото: Гусеничний екскаватор за 35 тисяч (violity.com)

Перші моделі були виготовлені в червоному кольорі, а потім стали випускати і жовті екскаватори.

На днищі машинки можна побачити напис "АТЕК" і "ЕО-4321".

Фото: такий екскаватор випускали в Києві (violity.com)