В українській авіакомпанії назвали вимоги до пасажирів і причини для скасування рейсу

Авіакомпанія МАУ розповіла про нові правила для пасажирів після відновлення регулярного авіасполучення з 15 червня в умовах пандемії.

Так, вводяться посилені заходи безпеки та санітарних норм. Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.

Перед виконанням кожного рейсу будуть проводити індивідуальну оцінку ризиків польоту, враховуючи наступні дані:

підтверджені випадки зараження COVID-19 в пункті призначення (місто, в якому знаходиться аеропорт прибуття)

рекомендації уповноважених держорганів України та країни призначення;

кількість пасажирів на рейсі

тривалість польоту

Наголошується, що при високому ступені ризику авіакомпанія не буде виконувати рейс.

Правила для пасажирів при здійсненні авіарейсів з 15 червня

Всі пасажири повинні бути в масках як в самому аеропорту, так і на борту літака, під час пересадки тощо

У термінал зможуть потрапити тільки пасажири, персонал авіакомпаній та аеропорту, а також люди, які супроводжують особливі категорії пасажирів: дітей, людей з обмеженою можливістю рухатися тощо

Дотримання соціальної дистанції в 1,5-2 метра

Оплачувати товари та послуги в аеропорту і в літаку можна тільки безконтактно банківськими картами

Годувати на борту літака будуть продуктами в закритій упаковці, а напої стануть подавати в одноразовому посуді. Заборонять роздачу напоїв на розлив (крім кави та чаю).

Раніше ми писали про те, що в Україні з понеділка, 15 червня, збільшать внутрішні авіарейси, і розповідали про ціни та нові правила.

Додамо також, що нещодавно у МОЗ назвали українцям правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.