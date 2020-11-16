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Берег завалило хамсою: в лимані Азовського моря масово загинула риба

Понеділок 16 листопада 2020 19:52
Берег завалило хамсою: в лимані Азовського моря масово загинула риба
В лимані Азовського моря загинула риба (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На одному квадратному метрі виявили до 500 штук загиблої риби

У понеділок, 16 листопада, в Молочному лимані, Запорізької області, зафіксована масова загибель риби. Працівники Азовського рибоохоронного патруля виявили на одному квадратному метрі від 300 до 500 штук неживої хамси.

Мертвою рибою завалений весь берег. Про цей інцидент проінформовані працівники Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради. Вони будуть з'ясовувати причини мору азовської хамси. Про це повідомляє Держрибагентство на своїй сторінці в Facebook.

Берег завалило хамсою: в лимані Азовського моря масово загинула риба

Мертва риба на березі Молочного лиману (фото: facebook.com/dargua)

Нагадаємо, жителі Нової Одеси у Миколаївській області зіткнулися з екологічною катастрофою, яка сталася з річкою Південний Буг. Річ у тім, що вода в річці стала червоного кольору. Крім того, люди скаржилися, що від неї йде неприємний запах.

Місцеві жителі не знають, що в річці, і звинувачують у всьому олійноекстракційний завод, який зливає свої відходи в Південний Буг. Також незрозуміло, чи встановлені на заводі очисні споруди. Але навіть якщо вони є, то все одно не справляються зі своїм завданням.

Ми також писали про те, що в Криму окупанти, як і раніше, продовжують руйнувати природу. На півострові катастрофічна ситуація, яка пов'язана з пересиханням річок. При цьому в Криму прісної води майже не залишилося.

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