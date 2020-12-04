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У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!

Чорнобиль, П'ятниця 04 грудня 2020 21:11
У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!
У Чорнобильській зоні коні Пржевальського гинуть у пастках (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні виявили трупи коней Пржевальського, які потрапили в пастки і загинули. Нещасні тварини вскочили у пастки-петлі з металевого троса на великих копитних, які спеціально встановлювали люди.

Про НП 4 грудня розповіли на Facebook-сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

Співробітники Заповідника повідомили, що отримали анонімне повідомлення про кричущий факт загибелі коней Пржевальського з петлями на шиях у села Корогод.

У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!

Коня Пржевальського в Чорнобильській зоні відчуження(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Як виявилось, дійсно, в петлі з металевого тросу потрапило спочатку лоша віком до одного року, а потім доросла особина (можливо, кобила). Тварини намагалися звільнитися з пастки, але загинули. Трупи об'їли вовки і ворони", - йдеться у публікації.

Також в мережі опублікували моторошні кадри з останками загиблих у пастках коней.

У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!

Коні Пржевальського гинуть у пастках, які нелюди розставляють у Чорнобильській зоні (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Вчені Чорнобильського заповідника не стримуючи емоцій зазначили, що такі пастки - найстрашніші для тварин, а розставляють їх "хижі двоногі, яких важко назвати навіть браконьєрами, бо це - шкуродери, паразити й бездушні циніки".

Про подію вже проінформували поліцію, а також написали заяву. Тепер правоохоронці почнуть пошук злочинців.

У Чорнобильському заповіднику наголосили, що на території зони швидше за все таких пасток кілька.

"Їх треба розшукати і знищити. А заодно і сотні інших небезпечних предметів, які можуть становити серйозну загрозу для жителів заповідника", - йдеться в повідомленні.

Серед інших пасток для тваринного світу співробітники заповідника назвали каналізаційні колодязі, залишки натянутих проводів, особливо колючих, проржавілі металеві труби та інші "численні людські артефакти". Все це необхідно збирати, утилізувати, розчищати або засипати.

"Розуміємо, що це - умовні авгієві стайні. Однак, кому, як не нам, братися за них? Але без вас - громадськості, активістів та меценатів - нам не обійтися!" - звернулися вчені до українців і попросили про підтримку і розголос.

У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!У Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках: бездушні циніки!

Відкриті каналізаційні колодязі та колючий дріт в Чорнобильської зони можуть стати для тварин смертельними пастками (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобилі застрелили тварину з Червоної книги, що сильно розгнівало українців.

Раніше повідомлялося про те, що в Чорнобилі врятували лоша Пржевальського, який блукав з опіками на згарищі після страшних пожеж навесні.

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