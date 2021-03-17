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В українському заповіднику знову загинули червонокнижні птахи: 3-й випадок за 3 місяці

Новость на русском → Херсонська область, Середа 17 березня 2021 22:59
В українському заповіднику знову загинули червонокнижні птахи: 3-й випадок за 3 місяці У заповіднику "Асканія-Нова" загинули птахи з Червоної книги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області знову зафіксували загибель птахів, внесених до Червоної книги України. Цей масовий мор рідкісних пернатих став вже третім з початку року.

Про це 17 березня повідомляє місцеве видання "Новини Херсона".

Співробітники заповідника виявили 40 мертвих особин, серед яких були і червонокнижні огарі руді (червоні качки).

Про інцидент повідомили працівників Чаплинського районного відділення поліції. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини загибелі птахів.

В українському заповіднику знову загинули червонокнижні птахи: 3-й випадок за 3 місяці

На території заповідника "Асканія-Нова" загинули огарі руді з Червоної книги (фото: kherson-news.net)

Огар рудий (червона качка) - це водоплавний птах роду Галагаз з родини качиних. Включений до Червоної книги України зі статусом вразливий. На території країни - гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Зальоти зареєстровані в Західній Україні, в середній частині басейну Дніпра, на Дунаї. Зимує на ставках біосферного заповідника "Асканія-Нова", іноді - невеликі групи - на Азовському узбережжі. У заповіднику створено штучну популяцію, яка є центром відновлення виду в Україні.

Зазначимо, що в січні на території заповідника загинуло 185 сірих журавлів, які внесені до Червоної книги. Потім в лютому в "Асканії-Новій" загинуло понад 150 птахів декількох видів.

В останньому випадку фахівці Держпродспоживслужби встановила причину мору - експерти обстежили біологічні зразки і знайшли сліди отрути бродіфакум, який використовується для боротьби з гризунами. При цьому досі залишається невстановленою причина отруєння сірих журавлів на початку року, дослідження триває.

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