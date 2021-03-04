Названа причина масової загибелі червонокнижних птахів в "Асканії-Новій"

Держпродспоживслужба встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова", яка сталася 23 лютого. У зразках, відібраних у загиблих птахів, знайшли сліди отрути бродіфакум.

Цю отруту використовують для боротьби з гризунами. Концентрація бродіфакуму у зразках була значною для різних видів птахів, що може вказувати на можливість їх смертельного отруєння.

"Крім птахів, фахівці також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Вміст бродіфакуму виявлено у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику. У пробах води та кормової суміші бродіфакуму не виявлено", - додали в службі.

Невстановленою залишається причина отруєння 218 сірих журавлів на території заповідника "Асканія-Нова" у січні 2021 року. Дослідження цього випадку ще триває.

"Епізоотичне розслідування випадків загибелі птахів в заповіднику перебуває на контролі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької. Вона наголошує, що такі ситуації є неприпустимими і винні мають бути суворо покарані", - заявили у службі.