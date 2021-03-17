В украинском заповеднике снова погибли краснокнижные птицы: 3-й случай за 3 месяца

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области снова зафиксировали гибель птиц, внесенных в Красную книгу Украины. Этот массовый мор редких пернатых стал уже третьим с начала года.

Сотрудники заповедника обнаружили 40 мертвых особей, среди которых были и краснокнижные огари рыжие (красные утки).

Об инциденте проинформировали работников Чаплинского районного отделения полиции. Теперь правоохранители выясняют обстоятельств гибели птиц.

На территории заповедника "Аскания-Нова" погибли огари рыжие из Красной книги (фото: kherson-news.net)

Огарь рыжий (красная утка) - это водоплавающая птица рода Галагаз из семьи утиных. Включен в Красную книгу Украины со статусом уязвимый. На территории страны - гнездовой, перелетный, зимующий вид. Залеты зарегистрированы в Западной Украине, средней части бассейна Днепра, на Дунае. Зимует на ставках биосферного заповедника "Аскания-Нова", иногда - небольшие группы - на Азовском побережье. В заповеднике создан искусственный популяцию, которая является центром восстановления вида в Украине.

Отметим, что в январе на территории заповедника погибли 185 серых журавлей, которые внесены в Красную книгу. Затем в феврале в "Аскании-Новой" погибло более 150 птиц нескольких видов.