У Харкові показали звалище ракет, якими окупанти атакують місто та вбивають цивільних (відео)

У Харкові показали звалище із залишків снарядів, якими окупаційні війська РФ обстрілюють місто. Рятувальники показали лише малу частину із зібраного.

Відео у Twitter опублікувала експер з інформбезпеки Марія Авдєєва.

Так, рештки російських ракет на відео продемонстрував начальник частини гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України Ігор Овчарук.

"Так виглядає звалище з "Ураганів", "Торнадо-С", "С-300", "Смерчів", "Градів", "Калібрів", якими окупанти тероризують Харків", - йдеться у повідомленні.

На відео рятувальник детально показав та розповів, чим російські окупанти атакують українські міста.

Додамо, що у ніч на 9 серпня окупанти знову обстріляли Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що близько 02:10 пролунало щонайменше чотири вибухи.

Зокрема, рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. Окупанти пошкодили електроопору та трамвайні рейки.

Ще один приліт зафіксовано поряд із двоповерховою будівлею, яка не має відношення до військової інфраструктури. Осколками пошкоджено фасад, частково дах і вибиті вікна.