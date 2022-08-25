В українському селі місцеві збирають уламки ворожих снарядів: що планують зробити
Село Будо- Вороб'ї Житомирської області сильно постраждало від обстрілів російських окупантів, які стояли за кілька кілометрів від нього. Зокрема, з уламків, які збирають містяни, староста хоче звести меморіал.
Все для того, щоб меморіал був нагадуванням дітям та онукам про війну, яку розпочала Росія. Про це пише ТСН.
Місцева жителька Наталя Пархоменко зібрала у себе у дворі частини російських снарядів. Окупанти поцілили у її помешкання, коли вони з чоловіком сиділи у літній кухні. Вона зазначила, що дім стоїть, але вибуховою хвилею у березні покрутило стіни.
Також зараз у селі працюють підрядники, які склять вікна, латають дірки, але капітальних ремонтів робити поки не будуть.
"По нашому селі російські війська робили обстріли "Ураганами", "Градами", мінометами і артилеріє стріляли, хто чим міг", - розповідає староста Володимир Деняченко.
Зараз майже сотня будинків пошкоджені уламками, вибуховою хвилею, або прямим влучанням. До того ж, місцеві пошкоджені будівлі розбирають під фундамент і чекають на фінансування.
"Держава відбудовує, люди не мають відношення, вони просто зайшли, показали будинок, показали документи на майно і бригада відновлює", - пояснює староста.
Окрім того, у перші дні війни староста під обстрілами возив хліб у села, якого вже не було в магазинах. Купував кілька буханок у Малині та віз людям.
Тепер староста мріє про пам’ятник у своєму селі, який нагадуватиме дітям про війну. Стелу зведуть з того, що назбирали з городів.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові показали звалище ракет, якими окупанти атакують місто та вбивають цивільних.
Також ми писали, що у Маріуполі діти показали, що окупанти зробили з містом.