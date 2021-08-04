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На українському курорті скаржаться на навалу комарів: "не пам'ятаю такого за 50 років" (відео)

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Бердянськ, Середа 04 серпня 2021 17:58
На українському курорті скаржаться на навалу комарів: "не пам'ятаю такого за 50 років" (відео) Колаж РБК-Україна: комарі атакували курортний Бердянськ
Автор: Володимир Костирін

У курортному Бердянську туристи скаржаться на навалу комарів, які неабияк псують враження від відпочинку. Крім того, комахи "дістали" вже і місцевих жителів - за словами городян, від настирливих кровопивців складно відбитися тепер уже і в денний час доби.

Про це передає видання PRO Бердянськ.

Відпочиваючі зауважують, що комарі залітають до них в номери готелів навіть на п'ятому поверсі. Туристи зняли на відео, як комахи обліпили стіни приміщення.

При цьому вказується, що спроби труїти комарів не приносять очікуваних результатів - мовляв, засоби не допомагають, і як позбутися таких "живих кусючих хмар" - невідомо.

Відео: у Бердянську справжня навала комарів

У коментарях до ролика користувачі мережі зізнаються, що навіть місцеві "старожили" не бачили подібного за півстоліття.

  • Винна адміністрація Бердянська. Затиснули гроші на травлю комариних кладок. І тепер страждають всі жителі міста і гості. Я не пам'ятаю такої навали комарів за останні 50 років.
  • Жахливе з комарами і вдень і ввечері - неможливо вийти подихати...
  • Зате не нудно...

Своєю чергою директора КП "Профдезінфекція" Геннадій Проценко розповів, що раніше виділені на обробку відповідно до плану управління ЖКГ кошти вже витрачені, і 5 серпня відбудеться наступний конкурс на цю послугу.

Заступник мера Василь Федосов повідомив, що ОСББ навіть хочуть змусити примусово труїти комарів. Втім, терміни реалізації цих планів не уточнюються.

Тим часом нагадаємо, що днями на курорті Бердянська скаржилися на велику кількість медуз, які буквально виживають туристів, і купатися в морі - дуже проблематично.

Також ми писали про те, що раніше українка рознесла "найкращий курорт Херсонщини" через величезні медузи, яких за розмірами навіть порівняла з акулами.

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