На українському курорті скаржаться на навалу комарів: "не пам'ятаю такого за 50 років" (відео)

У курортному Бердянську туристи скаржаться на навалу комарів, які неабияк псують враження від відпочинку. Крім того, комахи "дістали" вже і місцевих жителів - за словами городян, від настирливих кровопивців складно відбитися тепер уже і в денний час доби.

Відпочиваючі зауважують, що комарі залітають до них в номери готелів навіть на п'ятому поверсі. Туристи зняли на відео, як комахи обліпили стіни приміщення.

При цьому вказується, що спроби труїти комарів не приносять очікуваних результатів - мовляв, засоби не допомагають, і як позбутися таких "живих кусючих хмар" - невідомо.

Відео: у Бердянську справжня навала комарів

У коментарях до ролика користувачі мережі зізнаються, що навіть місцеві "старожили" не бачили подібного за півстоліття.

Винна адміністрація Бердянська. Затиснули гроші на травлю комариних кладок. І тепер страждають всі жителі міста і гості. Я не пам'ятаю такої навали комарів за останні 50 років.

Жахливе з комарами і вдень і ввечері - неможливо вийти подихати...

Зате не нудно...

Своєю чергою директора КП "Профдезінфекція" Геннадій Проценко розповів, що раніше виділені на обробку відповідно до плану управління ЖКГ кошти вже витрачені, і 5 серпня відбудеться наступний конкурс на цю послугу.

Заступник мера Василь Федосов повідомив, що ОСББ навіть хочуть змусити примусово труїти комарів. Втім, терміни реалізації цих планів не уточнюються.