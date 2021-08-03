На курорті Бердянська медузи виживають туристів: купатися без гідрокостюма нереально (відео)

Медузи знову атакують відпочиваючих у Бердянську. Туристи скаржаться, що через їх навалу в море неможливо зайти. На це йдуть тільки відважні.

Про це повідомляється на відео, опублікованому на каналі TripsForJoy на YouTube.

"Сьогодні 2 серпня. На пляжі багато шезлонгів, є місця для відпочиваючих. Як бачите, у воді величезна кількість медуз, вони просто скрізь. Навіть зайти у воду - це подвиг. Їх тут сотні, але їх ніхто не прибирає. Нікому не рекомендую їхати в Бердянськ і на Бердянську косу", - розповів блогер на відео.

Також блогер розповів, що температура повітря на курорті на момент 10 ранку вже 30 градусів. У морі не купається ніхто. Люди все частіше вибирають басейн, а деякі взагалі їдуть з курорту, побачивши ситуацію з медузами.

"Це як йти по мінному полю", - коментує навалу медуз у воді оповідач.

У Бердянську навала медуз