На українському курорті в готелі сталася сильна пожежа: відео НП

Пожежа в готелі Бердянська (фото: zp.dsns.gov.ua)

У Бердянську спалахнула пожежа в приватному готелі

У курортному Бердянську сталася сильна пожежа в приватному готелі на кордоні мікрорайонів Слобідка та Колонія. В результаті інциденту на щастя ніхто не постраждав.

Готель за адресою вулиця Курортна, 82, загорівся вранці 25 липня. Про це передає "РІА Мелітополь".

Полум'я від пожежі та дим було видно з багатьох мікрорайонів міста.

На місці події працювали 5 одиниць техніки та 20 пожежних.

Відео: На курорті в Бердянську сталася пожежа в готелі

Як розповіли в прес-службі ДСНС Запорізької області, вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовані житлові будинки. Пожежу вже загасили.

З'ясувалося, що полум'я виникло на другому поверсі, після чого вогонь охопив дах - загальна площа пожежі охопила 170 кв.м. Крім того вогнем було охоплено дах третього поверху окремо розташованої будівлі на загальній площі 30 "квадратів".

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

За фактом інциденту правоохоронці почали розслідування, причина пожежі встановлюється.

Пожежа в готелі Бердянська 25 липня (Фото: zp.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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