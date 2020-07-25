Фото: пожежа трав'яного настилу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежна небезпека очікується в більшості регіонів країни

У суботу, 25 липня, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Високий ризик загорянь на відкритих територіях буде спостерігатися майже в половині областей країни.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 25 липня в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Луганській області загасили лісову пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу бойовиків.

Крім того, 7 липня у Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових.