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Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків

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Субота 26 лютого 2022 13:44
Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків Фото: Українське кріптособщество просити дати інфу про гаманці політиків в РФ і Білорусі (Getty Image)
Автор: Анна Шиканова

Українська криптоспільнота просить надати за винагороду будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Блокчейн-індустрія - не місце для російських політичних злочинців. Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків і їх довколишнім оточенням (їх представників, довірених осіб і дітей).

В умовах війни політичні злочинці та їх спільники можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їх криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - сказано в повідомленні.

Також вказано, до кого звертатися з інформацією.

Ми щедро заплатимо за надання всієї доступної інформації! Звертайтесь до @ArtemAf

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.

А також розповідали про те, що "ковідну тисячу" тепер можна витратити на допомогу українській армії.

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