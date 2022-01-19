Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі

Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу.
Топ опублікувало видання CNN.
Автор книги "Суп", а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.
"Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все - від черепаших панцирів до стебел бамбука", – додає Джанет Кларксон.
Борщ є невід'ємною частиною української гастрономічної культури, хоча різновиди борщу зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні.
За однією з версій, борщ був першого разу був приготований на місцевості Київської Русі ще в XIV столітті. Назва супу утворилося за допомогою кореня "бор" і стародавнього "щ": перший позначає "червоний" і відображає колір страви, другий – наявність в рецепті капусти.