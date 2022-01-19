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Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі

Автор: Людмила Жукова

Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу.

Топ опублікувало видання CNN.

Автор книги "Суп", а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.

"Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все - від черепаших панцирів до стебел бамбука", – додає Джанет Кларксон.

Як виглядає весь рейтинг

  1. Банга (Нігерія)
  2. Фо (В'єтнам)
  3. Борщ (Україна)
  4. Буйабес (Франція)
  5. Калду верде (Португалія)
  6. Чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс)
  7. Чупе-де-Камаронес (Перу)
  8. Гаспачо (Італія)
  9. Арахісовий суп (Західна Африка)
  10. Гамбо (США)
  11. Харіра (Марокко)
  12. Харчо (Грузія)
  13. Ланчьжоуская локшина (Китай)
  14. Мохинга (М'янма)
  15. Менюдо (Мексика)
  16. Мокека-де-Камарао (Бразилія)
  17. Сото аям (Індонезія)
  18. Том Ям (Таїланд)
  19. Тонкоцу рамен (Японія)
  20. Яйла (Туреччина)

Для довідки

Борщ є невід'ємною частиною української гастрономічної культури, хоча різновиди борщу зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні.

За однією з версій, борщ був першого разу був приготований на місцевості Київської Русі ще в XIV столітті. Назва супу утворилося за допомогою кореня "бор" і стародавнього "щ": перший позначає "червоний" і відображає колір страви, другий – наявність в рецепті капусти.

Нагадаємо, що Макаревич засумнівався в тому, що борщ - українська страва.

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борщ