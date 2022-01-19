Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі

Автор книги "Суп", а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.

"Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все - від черепаших панцирів до стебел бамбука", – додає Джанет Кларксон.

Як виглядає весь рейтинг

Банга (Нігерія) Фо (В'єтнам) Борщ (Україна) Буйабес (Франція) Калду верде (Португалія) Чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс) Чупе-де-Камаронес (Перу) Гаспачо (Італія) Арахісовий суп (Західна Африка) Гамбо (США) Харіра (Марокко) Харчо (Грузія) Ланчьжоуская локшина (Китай) Мохинга (М'янма) Менюдо (Мексика) Мокека-де-Камарао (Бразилія) Сото аям (Індонезія) Том Ям (Таїланд) Тонкоцу рамен (Японія) Яйла (Туреччина)

Для довідки

Борщ є невід'ємною частиною української гастрономічної культури, хоча різновиди борщу зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні.

За однією з версій, борщ був першого разу був приготований на місцевості Київської Русі ще в XIV столітті. Назва супу утворилося за допомогою кореня "бор" і стародавнього "щ": перший позначає "червоний" і відображає колір страви, другий – наявність в рецепті капусти.