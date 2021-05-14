Макаревич засумнівався в тому, що борщ - українська страва: його роблять і в Сибіру

Андрій Макаревич, який зараз гастролює по західній Україні, розповів, чий борщ. При цьому, він не вважає його українською стравою і заявив, що перше блюдо з'явилося набагато раніше, ніж наша країна.

Зокрема, Макаревич поставив запитання журналісту, щоб аргументувати свою позицію: "Як ви думаєте, коли Русь називалася Київською, але при цьому була Руссю, борщ вже був?".

Також артист сказав, що борщ роблять і в Росії й скрізь він різний.

"Я думаю, що борщ - це дуже давня страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі. Він скрізь трохи різний і чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось з баранини, білих грибів або вегетаріанський", - пояснив він.

Макаревич вирішив порівняти український борщ з польською горілкою.

"Це як кажуть, що поляки придумали горілку, але це ж не вони зробили. Розумієте? Хіба це головне?" - сказав він.

Також артист визнав, що добре, коли країну впізнають по страві, але кричати про першість зовсім не потрібно.

"Ну перші, а якщо другі? Хто це вважав і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був", - уклав він.

Макаревич не знає історію Сибіру і Кубані?

Відзначимо, що українці в Сибіру - друга за чисельністю етнічна група цього регіону, яка сформувалася в результаті примусового переселення наших співгромадян.

Зокрема, лише в 1947 році з західних областей України до Сибіру було депортовано майже 27 тис. сімей "активних націоналістів і бандитів". А перші українці в Сибіру з'явилися ще в XVII столітті, в основному це були козаки і засланці.

З Краснодарським краєм ситуація ще більш прозаїчна. Макаревич, судячи з усього, не знав (або забув), що українці на Кубані - одна з найбільших національних громад.

А до 30-х років минулого століття, коли радянська влада почала активно проводити етноцид на цих землях (русифікація, репресії, розкуркулення і Голодомор), українці були національною більшістю на Кубані (за 10 років влада СРСР знищила і депортувала з Кубані понад 89% україномовних громадян).

Але дотепер в цьому регіоні багато людей розмовляють українською мовою і співають українські народні пісні.

Тому й не дивно, що на цих землях готують український борщ.