Украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире

Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку самых вкусных супов мира.
Топ опубликовало издание CNN.
Автор книги "Суп", а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из древнейших и популярнейших блюд в мире. Таким блюдом наши предки утоляли голод, но также и лечились.
"Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука", – добавляет Джанет Кларксон.
Борщ является неотъемлемой частью украинской гастрономической культуры, хотя разновидности борща встречаются и в польской, и в белорусской, и в литовской кухне.
По одной из версий, борщ был в первый раз приготовлен на местности Киевской Руси еще в XIV веке. Название супа образовалось с помощью корня "бор" и древнего "щ": первый обозначает "красный" и отражает цвет блюда, второй – наличие в рецепте капусты.
Напомним, что Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо.