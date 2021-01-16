Сфера обслуговування перейшла на українську мову: чи зможе клієнт спілкуватися російською

Омбудсмен пояснив, чи заборонять клієнтам спілкуватися російською (фото: РБК-Україна)

В Україні з 16 січня вступив у силу законопроект, який зобов'язує сферу обслуговування повністю перейти на українську мову спілкування з клієнтами. Але це зовсім не означає, що клієнтові не можна спілкуватися на інших мовах.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив виданню "Сегодня", що клієнт може вільно спілкуватися російською.

"Це не означає, що забороняється спілкуватися на інших мовах. Коли клієнт приходить в супермаркет за продуктами, до перукаря підстригтися або в аптеку за ліками, то на порозі його зустріне персонал, зобов'язаний звернутися державною мовою. Якщо клієнт захоче спілкуватися російською, угорською, румунською – ніхто цього не забороняє. Головне, чи буде можливість у продавщиці або фармацевта це здійснити", - розповів Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен пояснив, що суворі перевірки почнуться тільки в тому випадку, якщо мовне законодавство буде злісно порушуватися.

"Контроль стосується тих, хто працює у сфері обслуговування. Якщо продавець буде спілкуватися українською, а клієнт – російською, то я думаю, що вони знайдуть порозуміння. Якщо таких продавців будуть тисячі і кожен з них буде переконливо доводити красу та значимість української мови, то повірте, наступного разу такий покупець прийде і буде говорити українською", - розповів експерт.

Нагадаємо, що українська мова стане обов'язковою і для освітніх послуг, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг. Державна мова обов'язкова для цінників, інструкцій, технічних характеристик, маркування, квитків, меню та іншої документації. При цьому інформація може дублюватися на інших мовах (але її обсяг не повинен перевищувати обсягу українського).

Як ми раніше писали, всі кафе перейшли на українську мову, що вам необхідно знати.