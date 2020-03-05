Український вчений знайшов ефективні ліки від коронавіруса

Коронавірус в Україні можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними дослідження українського вченого, колишнього керівника українського Центру грипу, доктора медичних наук Олександра Гриневича, було знайдено ефективне лікування від коронавіруса.

Про результати досліджень українських вірусологів, які відзначили дію вітчизняного противірусного препарату на коронавірус, вчений написав на своїй сторінці в Facebook.

Вчений інформує, що дослідження дали надію на можливість ефективного протистояння епідемії.

"Хочу повідомити вам добру новину (стосується доказової медицини). Використавши комп'ютерну модель коронавіруса 2019-nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги (у лютому 2020 року), використовуючи метод докінгу, показали, що діюча речовина протефлазід блокує важливий фермент коронавіруса, що може гальмувати розмноження вірусу", - пише вчений.

Лікар пише, що препарат успішно блокує розмноження коронавіруса.

"На початку березня 2020 в культурах клітин (з використанням доступного в Україні штаму коронавіруса) показано, що протефлазід ефективно блокує розмноження коронавіруса. Дослідження триває", - підсумував він.

Скріншот (facebook.com/oleksandr.grynevych.39)

Варто відзначити, що препарат повинен призначатися тільки лікарем і відпускається виключно за рецептом.

Нагадаємо, що українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.

Раніше повідомлялося, що у США почали випробовувати ліки проти коронавіруса на людях.