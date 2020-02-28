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ВООЗ: у світі розробляється понад 20 вакцин проти коронавірусу

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 18:15
ВООЗ: у світі розробляється понад 20 вакцин проти коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/DrTedros)

ВООЗ очікує результати випробувань вакцин через кілька тижнів

На даний момент у світі розробляється понад 20 вакцин проти коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перші результати клінічних випробувань вакцини повинні бути через кілька тижнів.

"Просувається робота над вакцинами та терапевтичними засобами. Більше 20 вакцин знаходяться в розробці у всьому світі, і кілька терапевтичних засобів знаходяться в клінічних випробуваннях. Ми очікуємо перших результатів через кілька тижнів", - сказав глава ВООЗ.

При цьому Гебреісус зазначив, що на даний момент не потрібно чекати вакцин.

"Нам не потрібно чекати вакцин і ліків. Є речі, які кожна людина може зробити, щоб захистити себе та інших сьогодні. Ваш ризик залежить від того, де ви живете, від вашого віку та загального стану здоров'я. ВООЗ може надати загальні рекомендації. Ви також повинні слідувати своїм національним рекомендацій і проконсультуватися з місцевими фахівцями охорони здоров'я", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавірусу на глобальному рівні до дуже високого. При цьому Гебреісус заявив, що незважаючи на епідемії коронавірусу в деяких країнах, походження більшості випадку захворювання можна простежити.

Зазначимо, станом на 28 лютого у світі 50 країн офіційно підтвердили випадки захворювання коронавірусом. При цьому COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.

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