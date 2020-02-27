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Українка заразилася коронавірусом в Італії

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 03:37
Українка заразилася коронавірусом в Італії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз вона знаходиться в одиночній палаті

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cremonaoggi.

Зазначається, що юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню. Зараз вона знаходиться в одиночній палаті під наглядом лікарів.

РБК-Україна писало, що в Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий).

Крім того, влада Італії закрили на карантин десять міст у північному регіоні Ломбардія.

Пізніше член Єврокомісії (ЄК) Стелла Кіріакідіс в ході візиту до Риму заявила, що Європа не повинна піддаватися паніці через ситуацію навколо поширення коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого.

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