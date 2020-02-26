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У США почали випробовувати ліки від коронавірусу на людях

Новини » В світі     26.02.2020 - 02:29
У США почали випробовувати ліки від коронавірусу на людях
Ілюстративне фото (pixabay)

Першим учасником випробування став громадянин США, евакуйований з лайнера Diamond Princess

Науково-медичні установи США почали дослідження нових препаратів проти коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, у яких підтверджено зараження. Про це повідомляє Національний інститут здоров'я США.

Зазначається, що медичний центр Університету Небраски в місті Омаха розпочав невибіркове контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпечності та ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають госпіталізовані дорослі пацієнти з діагностованим коронавірусом.

Це перше клінічне випробування в США, яке проводиться з метою оцінки експериментального лікування коронавірусу.

Першим учасником випробування став громадянин США, евакуйований з круїзного судна Diamond Princess, що перебуває в японському порту Йокогама.

За словами медиків, результати цього випробування можуть бути використані для оцінки інших досліджень - як у США, так і у світі.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена у Сполучених Штатах через рік.

Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.

Як відомо, станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.

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