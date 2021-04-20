Український таксист потрапив у расистський скандал і назвав пасажира "мавпою": спливли деталі

Жінка з темношкірим чоловіком наполягає на своїй версії події. Вона каже, що таксист їх ображав і сказав фразу "я мавп не вожу". Водій запевняє, що його не так зрозуміли.

"Чоловік чекає поки я сяду, щоб закрити за мною, і відкриває двері, а водій починає, побачивши чоловіка, говорити: "Я мавп не вожу", – розповіла Олена Макайя.

За словами жінки, вона не зрозуміла, звідки у водія взялося стільки ненависті і агресії.

"Я розумію, що людина неадекватна і тихесенько починаю виходити з машини та чоловікові кажу, що ми на цій машині не поїдемо, а в цей час водій просто ображає нецензурною лексикою нас", – продовжила розповідь Олена.

Чоловік Олени з Конго коли приїхав вчитися в Україну і вирішив тут залишитися. Він одружився з нею більше тридцяти років тому, але ніколи не стикався з таким ставленням.

Версія таксиста

Таксист каже, що нічого такого не мав на увазі. Він сказав, що не возить пасажирів на передньому сидінні з-за коронавірусу.

"Вони там між собою, як мені здалося, гримаси один одному будували, посміхалися, кривлялися, ну це їхня справа. Коли сідає на переднє, я кажу, що його не повезу на передньому сидінні, коли він ще і мавпує. Вона почала кричати, мовляв, чому не повезете, і дуже голосно грюкнула дверима", – розповів чоловік.

Сімейна пара звернулася по цій справі в поліцію, але юрист каже, що провину таксиста буде важко довести, через те, що не було свідків.