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Таксі Bolt потрапило в расистський скандал: "мені руберойд не потрібен"

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 15 квітня 2021 16:41
Таксі Bolt потрапило в расистський скандал: "мені руберойд не потрібен" Колаж РБК-Україна: в Запоріжжі таксі Bolt потрапив у скандал через расизм
Автор: Styler

У Запоріжжі стався расистський скандал з таксистом компанії Bolt, який приїхав на виклик, але потім побачив українку з єгиптянином і відмовився їх везти. Крім того, він сказав образливі слова.

Про цей інцидент розповіло "Це Запоріжжя" в Instagram.

"Як повідомила мешканка Запоріжжя, вона зі своїм чоловіком єгиптянином викликала таксі, але водій Дмитро по приїзду зі словами "мені руберойд не потрібен" і "мавп не вожу", поїхав", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Люди, куди ви котитеся;
  • Я не расистка, і всіляко це засуджую, але ситуація смішна;
  • Заздрить, що він не єгиптянин;
  • Яка різниця, людина ж. Він же гроші платить або в карантин зарозумілися і вибирають серед великої кількості замовлень "хочу не хочу". Сволота;
  • Якщо не провокація, то дуже сумно що такі особистості є;
  • Доказів немає, зі слів не зрозумій кого, без пояснень другої сторони сидять обзивають водія, жесть;
  • У мене теж був сумний досвід з Болтом: викликали таксі відвезти друга додому водій відмовився, оскільки один був напідпитку. Чоловікові довелося супроводжувати друга, платити у дві сторони. Я відразу дала 500 грн, послуга коштувала 150. Після приїзду водій так і не віддав чоловікові здачу. Операторів у цього таксі немає, поскаржитися нікуди. Водій нам відповів: "ви самі лохонулись"

Нагадаємо, в Києві після посилення карантину, 5 квітня, служби таксі відразу ж підняли ціни.

Ми також писали про те, що шахраї в Україні придумали нову схему обману, і діють під виглядом служби таксі.

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