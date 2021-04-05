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Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 11:15
Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні Колаж РБК-Україна: По чому таксі в Києві
Автор: Світлана Мащенко

Локдаун в Києві посилили з 5 квітня, що відразу ж позначилося на ціннику на проїзд в таксі. При цьому вартість автоматично підвищується в залежності від попиту, тому така ситуація, найімовірніше, буде вечорами й ранками всі дні посиленого карантину.

Скільки коштує зараз доїхати з різних куточків Києва в центр, читайте нижче матеріалі. Ми промоніторили ціни на таксі основних служб - Uklon, Uber, Bolt.

Так, доїхати з Лісового масиву до Політехнічного інституту коштує не менше 500 грн (в звичайний час цінник 120-150 грн на тариф "Стандарт").

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Від метро Нивки до Хрещатика в ранковий прайм-тайм їхати кияни будуть по 245-345 грн, в залежності від служби.

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Маршрут Нивки - Поділ обійдеться під час найбільшого попиту (ранок і вечір) в 270-370 грн.

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

А ось від Голосієва до Подолу вартість проїзду в годину пік дорівнює 228-325 грн. Знову ж таки, різні служби таксі ставлять різну вартість.

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Дорога від Виноградаря до Подолу буде коштувати киянам під час найбільшого завантаження 290-330 грн.

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Дістатися за маршрутом Позняки - Поділ обійдеться в 396-438 грн.

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Відзначимо, що сьогоднішній день розпочався з заторів, служби доставки працюють з сильною затримкою. При цьому громадський транспорт напівпорожній або зовсім порожній.

Нагадаємо, що посилений карантин з закритими школами, садочками і транспортом за спецперепустками буде діяти попередньо до 16 квітня.

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