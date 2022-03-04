RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український портал Minfin піддався хакерській атаці: йде фейкова розсилка

Автор: Анна Шиканова

Український портал Minfin.ua зазнав хакерської атаки. На головних сторінках сайтах з'явилися фейкові плакати, а від імені сайту йде фейкова розсилка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні портал.

Як повідомляють співробітники Minfin, сайт піддався вже другій атаці за 3 дні. На сторінках сайту з'явився фейковий плакат із закликами до ЗСУ, а тепер почалася розсилка з неправдивою інформацією.

"Цього разу зловмисники відправляють розсилки від імені сайту з провокаційною інформацією, в тому числі яка діє на руку ворогові. Ми закликаємо вас не вірити інформації в розсилці. Це фейк!"- сказано в повідомленні.

Крім того, частина контенту на сайті виявилася заблокована.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити нормальну роботу сайту. Будьте обережні - не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли з підозрілих розсилок", - підкреслили в Minfin.

Так виглядає фейк

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

А також розповідали про те, що Росія втратила доступ до сервісу по боротьбі з DDoS-атаками.

Всі оперативні новини про події в Україні зараз – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українихакери