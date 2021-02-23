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Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 19:21
Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято ДОРОШ (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)
Автор: Володимир Костирін

Український співак ДОРОШ (Володимир Дорош) 23 лютого привітав усіх чоловіків з Днем захисника вітчизни, який не святкується в Україні. 54-річний музикант зізнався, що вважає дату принципово важливою для себе, позаяк частина життя припала на часи СРСР.

Про це заслужений артист України написав у своєму Facebook.

"Сердечно вітаю всіх чоловіків з Днем захисника Вітчизни! Це наше спільне свято. Хоча 23 лютого не відзначається в Україні, але для мене - це принципово важлива дата, як і для всіх вихідців з Радянського Союзу", - написав співак.

ДОРОШ також опублікував фотографії в мережі зі своєї служби в лавах радянської армії.

Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято

Володимир Дорош показав армійські фото та привітав українців з 23 лютого (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

Музикант побажав мужнім захисникам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, родинного миру і спокою.

"Щоб в житті брали до рук зброю тільки для тренування і з цікавості!" - додав артист.

Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято

ДОРОШ написав вітальний пост з 23 лютого і показав фото зі служби в армії (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

У мережі відреагували на пост ДОРОША з привітаннями 23 лютого неоднозначно. Артисту нагадали, що в Україні захисників вітчизни вітають в інші дати, і між підписниками музиканта в коментарях розгорнулася жвава дискусія.

  • Це свято окупанта... Хто не знає, то у нас є своє свято: 14 жовтня - День захисника Вітчизни і 6 грудня - День Української Армії...
  • Яка країна для Вас Батьківщина? Якщо Росія, то святкуйте сьогодні! А якщо Україна, то у нас День захисника Вітчизни - 14 жовтня (на Покрову Божої Матері). Ось і вибирайте! Я Вас дуже люблю! Не розчаруйте!
  • Історію не можна переписати і стерти! Ми жили в СРСР! Мій чоловік служив в Радянській армії! Це його свято! Молоді та принципові, не треба так грубо! Живіть своїм життям і святкуйте свої свята! Я люблю Україну не менше ніж ви, але не тупцюю по життю інших!
  • Якщо ти поважаєш свого діда-прадіда і пишаєшся їм - так нехай твої онуки пишаються тобою!!! День українських добровольців - 14 березня День Захисника України - 14 жовтня. Міжнародний день чоловіків - 19 листопада. День Збройних Сил України - 6 грудня. Міжнародний день волонтера 5 грудня. День Незалежності України - 24 серпня.
  • Особиста справа кожного, особливо старшого покоління, вважати цей день святом. Це історія, в якій ми, хотіли того чи ні, просто жили.
  • Тримаючись за минуле, не будете мати майбутнього.

Раніше ми писали про те, коли потрібно вітати захисників в Україні насправді.

А також розповідали, чому саме 23 лютого був День захисника вітчизни.

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Новини України Життя Культура скандал певец новости шоу-бизнеса 23 февраля
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