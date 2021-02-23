23 лютого: чому саме в цю дату був День захисника вітчизни

За часів СРСР День радянської армії завжди святкувався 23 лютого, а деякі країни пострадянського простору відзначають його і зараз.

В Україні до 2014 року теж відзначали це свято, але указом Петра Порошенка це було скасовано. Чому ж все-таки відзначали саме в цей день?

Легенда про подвиг і перемогу

Справа в тому, що для кожного громадянина СРСР було відомо, що в цей день сформувалася в 1918 році Червона армія. Також в Радянському Союзі розповідали і пишалися тим фактом, як загони радянської армії розбили німецькі війська під Псковом і Нарвою. Але це неправда. Таких історичних подій не було.

До 1923 року свята не існувало, а в 23-му році відзначили відразу п'яту річницю створення більшовицької армії і тоді ця дата почала відзначатися як День заснування більшовицьких збройних сил.

Цю легенду і ідеологію придумав сам Йосип Сталін, але через 20 років. Як в антиутопії "1984" Джорджа Оруелла, Сталін просто переписав історію і зробив з ганьби більшовиків історію, якою можна пишатися.

Як все відбувалося насправді

У 1918 році Німеччина перейшла в наступ, це був успіх країни. Дата 23 лютого була днем перемоги Кайзерівської Німеччини й також днем капітуляції Росії. Німецька армія захопила величезну частину Росії, завдяки поразці більшовиків. Величезна частина земель була завойована лише за два тижні.

Запис в ряди Червоної армії (фото: nformpskov.ru)

Історична довідка або як все було

Рано-вранці 23 лютого Німеччина виступила з вимогами, вони були мирними. Німці хотіли, щоб Петроград визнав незалежність: Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та України. Більшовики погодилися з ультиматумом і в результаті Брест-Литовського договору Росія втратила частину своїх територій. Цікаво, що саме тоді наша країна могла здобути повну незалежність.

Підписання Брестського миру між Україною і Центральними державами стало серйозним ударом по позиціях Радянської Росії, оскільки вже 31 січня (13 лютого) делегація УНР звернулася до Німеччини й Австро-Угорщини з проханням про допомогу проти радянських військ. Брестський мир був цвяхом у кришку труни імперії. Більшовики цілеспрямовано дезорганізовували наявну армію, а нову ще не створили. Коли в 18-му році Німеччина почала атаку на Петроград, захистити країну було вже нікому. У Петрограді почали записувати добровольців у Червону армію тільки 21 лютого, тобто після початку наступу німців.

Історики відзначають, що до вечора 23 лютого німці перебували в 55 км від Пскова і в 170 км від Нарви. Ніяких боїв у цей день не зафіксовано ні в німецьких, ні в російських військових архівах. В Псков німці вступили практично без єдиного пострілу увечері 24 лютого. На Нарвському напрямку німецькі війська розпочали наступальну операцію лише 25 лютого і благополучно завершили її до ранку 4 березня. Зайнявши лінію Нарва – Псков, німці самі собою зупинилися.

Німці увійшли до Пскова (фото: nformpskov.ru)

Що святкується 23 лютого

Судячи з того, що 23 лютого не було жодного бою і Росії та СРСР не було чого святкувати, а день створення Червоної армії належить до іншої дати, традиція святкувати - це просто технічна помилка. Потім її обіграли вигаданими перемогами, щоб відвернути увагу від поразки. Відповідно святкування 23 лютого - це один з головних міфів Росії.