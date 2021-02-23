Украинский певец поздравил с Днем защитника Отечества: это наш общий праздник
Украинский певец ДОРОШ (Владимир Дорош) 23 февраля поздравил всех мужчин с Днем защитника отечества, который не празднуется в Украине. 54-летний музыкант признался, что считает дату принципиально важной для себя, так как часть жизни припала на времена СССР.
Об этом заслуженный артист Украины написал в своем Facebook.
"Сердечно поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества! Это наш общий праздник. Хотя 23 февраля не отмечается в Украине, но для меня - это принципиально важная дата, как и для всех выходцев из Советского Союза", - написал певец.
ДОРОШ также опубликовал фотографии в сети со своей службы в рядах советской армии.
Владимир Дорош показал армейские фото и поздравил украинцев с 23 февраля (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)
Музыкант пожелал мужественным защитникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного мира и спокойствия.
"Чтобы в жизни брали в руки оружие только для тренировки и из любопытства!" - добавил артист.
ДОРОШ написал поздравительный пост с 23 февраля и показал фото со службы в армии (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)
В сети отреагировали на пост ДОРОША с поздравлениями 23 февраля неоднозначно. Артисту напомнили, что в Украине защитников отечества поздравляют в другие даты, и между подписчиками музыканта в комментариях развернулась оживленная дискуссия.
- Это праздник оккупанта... Кто не знает, то у нас есть свой праздник: 14 октября - День защитника Отечества и 6 декабря - День Украинской Армии...
- Какая страна для Вас Родина? Если Россия, то празднуйте сегодня! А если Украина, то у нас День защитника Отечества - 14 октября (на Покрова Божией Матери). Вот и выбирайте! Я Вас очень люблю! Не разочаруйте!
- Историю нельзя переписать и стереть! Мы жили в СССР! Мой муж служил в Советской армии! Это его праздник! Молодые и принципиальные, не нужно так грубо! Живите своей жизнью и празднуйте свои праздники! Я люблю Украину не меньше чем вы, но не топчусь по жизни других!
- Если ты уважаешь своего деда-прадеда и гордишься им - так пусть твои внуки гордятся тобой!!! День украинских добровольцев - 14 марта. День Защитника Украины - 14 октября. Международный день мужчин - 19 ноября. День Вооруженных Сил Украины - 6 декабря. Международный день волонтера - 5 декабря. День Независимости Украины - 24 августа.
- Личное дело каждого, особенно старшего поколения, считать этот день праздником. Это история, в которой мы, хотели того или нет, просто жили.
- Держась за прошлое, не будете иметь будущего.
Ранее мы писали о том, когда нужно поздравлять защитников в Украине на самом деле.
А также рассказывали, почему именно 23 февраля был День защитника отечества.