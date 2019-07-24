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Український співак, що гастролює в Росії, завершує кар'єру

STYLERПерсони    24.07.2019 - 22:11
Український співак, що гастролює в Росії, завершує кар'єру
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Макс Барських вирішив приділити час собі

Макс Барських - український співак, який активно гастролював у Росії, вирішив завершити музичну кар'єру. Перед цим він планує поїхати на гастролі зі своїм останнім туром. Про це артист розповів каналу Муз-ТВ

Причиною уходу співака зі сцени став брак часу для особистого життя. Саме тому виконавець прийняв рішення покинути сцену.

"Мені хочеться приділити трошки часу свому особистому життю, тому що воно кульгає. Я присвячую себе на 100% людям і повертаюся одиноким додому, і засинаю один...", - поділився Барських.

Артист планує гастролі по Сполучених Штатів, Канади, Австралії та європейських країн.

"Вперше поїдемо в Австралію, Копенгаген, Чехію. Є ймовірність того, що цей тур буде останнім", – заявив музикант.

Відео: Макс Барських (YouTube/Муз-ТВ)

Зазначимо, що Барських неодноразово їздив з концертами в Росії, де у нього багато шанувальників. На його сторінках у соцмережах фанати пишуть, що з нетерпінням чекають співака в РФ.

Нагадаємо, що Макс Барських, популярний український співак, потрапив у неприємну ситуацію під час вечірки в Каннах. Відео з неприємним інцидентом Барських опублікував на своїй сторінці в Instagram, чим викликав обурення своїх шанувальників.

Раніше ми писали про те, що український артист Макс Барських потрапив в серйозну аварію в Лос-Анжелесі.

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