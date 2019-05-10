Український співак потрапив в аварію: з'явилися нові подробиці

Макс Барських потрапив в аварію у США (фото: прес-служба співака)

Макс Барських потрапив у ДТП в одному з американських міст

Український співак Макс Барських потрапив у серйозне ДТП в Лос-Анджелесі. В результаті аварії машина артиста задимілася і йому не відразу вдалося покинути салон Chevrolet Camaro. Життя Максу врятувало лише те, що він був пристебнутий і їхав на помірній швидкості.

Як розповіли Styler представники артиста, дорожньо-транспортна пригода сталася за кілька днів до відправлення Макса на Каннський кінофестиваль, який пройде на Лазурному Березі з 14 по 25 травня, в якості гостя.

"Зараз поїздка залежить від висновків лікарів - якщо підозра на струс мозку підтвердиться, поїздку доведеться скасувати", - відзначили в прес-службі виконавця.

Макс Барських потрапив у ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

Додамо, що відразу після аварії Макс Барських написав пост у своєму Instagram-акаунті, в якому зізнався, що буде більше цінувати кожен момент життя.

"Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні і цінуєте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково пристібайтеся - це врятує ваше життя. Зі мною все добре, не переживайте. Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок", - сказав молодий артист.

Макс Барських потрапив у ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

"Я зовсім забув, якою силою володіють думки. Вони притягують все наше життя. Все, що ми любимо, і все, чого боїмося. Хороше і погане. Потрібно включати режим фільтру. І сьогодні, потрапивши в аварію, я це зрозумів", - додав співак.

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