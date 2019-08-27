Український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю

Український мультфільм отримав престижну премію (Колаж РБК-Україна)

Мультфільм "Кохання" був високо відзначений членами журі

Короткометражний анімаційний фільм "Кохання", виробництва Україна, став володарем гран-прі на міжнародному кінофестивалі в місті Турку - Turku Animated Film Festival (TAFF). Про це повідомили на офіційному сайті Державного агентства України з питань кіно.

Над мультфільмом працювали режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя і композитор Антон Байбаков.

Журі міжнародного кінофестивалю відзначили глибокий сенс короткометражки.

"Фільм, який кидає довгий важкий погляд на рідне місто режисера. Це фрагментарно, анархічно, весело, глибоко критично і з любов'ю в той же час", - сказано в повідомленні Держкіно.

Світова прем'єра анімаційного фільму "Любов" відбулася на фестивалі анімаційного кіно в Ансі. Після цього українська короткометражка отримала безліч перемог, як на фестивалях в Україні, так і на міжнародних.

В короткометражному анімаційному фільмі розповідається історія кохання за допомогою символів. Сам фільм складається з епізодів, які між собою не пов'язані ні сюжетно, ні стилістично, проте в сукупності вони мають загальний настрій і сенс. У мультфільмі не використовуються слова, так як історія-роздум про стосунки між людьми пояснюється лише звуками.

Український короткометражний анімаційний фільм "Кохання" (трейлер)

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