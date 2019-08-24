ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенцов отримав премію фестивалю Solidarity of Arts в Польщі

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 09:05
Сенцов отримав премію фестивалю Solidarity of Arts в Польщі
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Фестиваль Solidarity of Arts в Гданську присвятили Олегу Сенцов

Український політв'язень режисер Олег Сенцов отримав премію "Нептун" фестивалю Solidarity of Arts в Польщі. Про це повідомив адвокат Дмитро Дінз, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

У польському Гданську в цьому році фестиваль Solidarity of Arts присвятили Олегу Сенцов. Також він отримав премію "Нептун", яку вручили сестрі Сенцова Наталії Каплан.

Сенцов Олег отримав премію "Нептун" Польського фестивалю.

Опубліковано Дмитрієм Дінз П'ятниця, 23 серпня 2019 р.

"Польське радіо" повідомляє, що гасло фестивалю - "мужність".

"У цьому році фестиваль присвячений людині, яка не може бути з нами - Олег Сенцов. Його доля говорить не тільки про майбутнє Росії і України, а також всієї Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним", - сказав директор Європейського центру Солідарності у Ґданську Басіль Керський.

Нагадаємо, Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію їм. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі.

Крім того, в листопаді 2018 року Олег Сенцов отримав премію Платформи європейської пам'яті та совісті.

Сенцова не вносили до списку на обмін Офіс президента запропонував Росії звільнити Вишинського і Сенцова одночасно
Новини України Олег Сенцов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся