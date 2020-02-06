ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український маршрутник шокував людей їздою: розважався як міг

STYLERЖиття    06.02.2020 - 13:03
Український маршрутник шокував людей їздою: розважався як міг
В маршрутці Дніпра водій дивився фільм за кермом (Колаж РБК-Україна)

У дніпровській маршрутці помітили нахабного водія

У Дніпрі люди обурені поведінкою водія в маршрутці №51. Чоловік, перебуваючи за кермом у русі, дивився художній фільм по мобільному телефону. Смартфон маршрутник вправно тримав у руці. Про такі дії водія громадського транспорту повідомили в Telegram-каналі "Дніпро зараз".

Після публікації відео в соцмережах, на ролик відреагував голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він повідомив, що водія маршруту №51 покарали - йому оголосили догану. Також Тонконогий зазначив, що на підприємстві провели позаплановий інструктаж з правил техніки безпеки і користування гаджетами на робочому місці з усіма водіями, така ситуація повториться не може повторитися.

Дніпрі маршрутник дивився кіно під час руху (YouTube)

Відзначимо, що не тільки дніпровські маршрутники відрізняються своєю неадекватною поведінкою. Так, наприклад, у Києві водій маршрутки зробив вигляд, що не розуміє української мови. Чоловік просто проігнорував прохання зупинки від пасажирів.

Але неадекватом може бути не тільки водій, але і пасажир. Так, у столиці чоловік на Різдво 7 січня влаштував скандал в одній з маршруток. Словесна перепалка переросла в бійку. Неадекват почав емоційно розповідати пасажирам маршрутного таксі про "відсутність місць" і старості, "яка прийде до нас всім".

В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках: ніякого шансону Велика небезпека: українським водіям зробили важливе попередження
Новини України маршруткаводители
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся