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Ср*на нація: у Києві любителя руського міра побили в маршрутці (відео)

STYLERПодії    07.01.2020 - 12:24
Ср*на нація: у Києві любителя руського міра побили в маршрутці (відео)
У Києві в маршрутці побилися пасажири (колаж: РБК-Україна)

У Києві відбулася бійка в маршрутці через національні образи

У Києві чоловік на Різдво 7 січня влаштував скандал в одній з маршруток. Словесна перепалка переросла в бійку. В мережі на сторінці Київ Оперативний з'явилося відео бійки.

Неадекват почав емоційно розповідати пасажирам маршрутного таксі про "відсутність місць" і старості, "яка прийде до нас всіх". Один із пасажирів попросив на нього не плювати, звернувшись українською мовою. У відповідь неадекват почав обзивати пасажирів сра*ою нацією.

"Ви, сра*а нація, сидите в дер*ми*і саме, смердючі, сидите закорбулені вонючки, чм*шники. Війну розіграли тут і сидите міркуєте, хто там де", - обурювався пасажир.

При цьому він стверджував, що громадянин України і пропонував показати на підтвердження цьому паспорт.

Після чого скандаліст почав розпускати кулаки, а його почали бити і виштовхувати інші пасажири. В результаті любитель руського міра погодився добровільно покинути маршрутку, якщо йому повернуть шапку.

Відео зі скандалом і кулачним боєм можна подивитися за посиланням.

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що неадекват мало отримав.

  • Чоловік просив в єб**o, шкода мало отримав, не вистачить для профілактики.
  • Мало дали, треба більше.
  • Навалили під*ру ватному.
  • Доколядувався.

Ср*на нація: у Києві любителя руського міра побили в маршрутці (відео)

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