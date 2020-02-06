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У Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько року

STYLERЖиття    06.02.2020 - 10:15
У Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько року
У Києві чоловік відзначився вчинком з дитиною (Колаж РБК-Україна)

У Києві чоловік на велосипеді віз дитину на плечах

У Києві чоловік на велосипеді шокував людей. Справа в тому, що він посадив на плечі дитину і їхав по жвавій дорозі. До речі, зараз на дорогах ожеледьчерез сильний снігопад і така поведінка може закінчитися плачевно. Фото "героя" з'явилося на сторінці в Facebook "Київ автомобільний".

"Поки йдуть суперечки щодо ременів безпеки і дитячих автокрісел, деякі взагалі не хвилюються", - написали під знімками чоловіка на велосипеді.

У Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько рокуУ Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько рокуУ Києві помітили чоловік на велосипеді з дитиною на плечах (фото: facebook.com/autokiev.info)

На знімках можна побачити чоловіка в камуфляжі, на спині у нього рюкзак, а на плечах сидить дитина, якій на вигляд 3-4 роки.

Користувачі мережі зовсім не зрозуміли такої "відваги" чоловіка і затаврували його в коментарях до посту. Люди пишуть, що такий батько зовсім не піклується про безпеку своєї дитини. Українці цікавляться, чому чоловіка з дитиною не зупинили на дорозі, а дозволили їм так далі їхати.

  • Батько року!
  • Ви ж не знаєте, скільки у нього дітей.
  • Крісло йому на голову/
  • Коли забув шолом будинку, але є малою/
  • Малій зірка ...красені)
  • Коли не розмитнив евробляху, а дітей у школу відвезти треба.
  • І ніхто не зупинив цього дебіла?
  • У Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько рокуУ Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько рокуСкріншот коментарів (Facebook)
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