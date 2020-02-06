"Витівка" київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула

У Києві стоматолог вирішила перевірити знання пацієнтів державної мови
У Києві стоматолог вирішила провести експеримент і обслуговувати тільки тих пацієнтів, які розмовляють українською мовою. Така ініціатива у медика Ірини Козак-Кедич виникла після випадку в столичній маршрутці, водій якої проігнорував прохання російськомовного пасажира про зупинку, заявивши після, що не зрозумів мову, якою до нього звернулися.
Дівчина була свідком "інциденту" в громадському транспорті, і надихнулася таким прикладом.
Стоматолог заявила про намір на поточному тижні в цілях експерименту робити вигляд, що не розуміє пацієнтів, які розмовляють з нею російською. Сама ж Ірина практикує в одній з клінік на Троєщині.
"Цікаво, скільки моїх пацієнтів перейде на державну мову, а скільки піде шукати іншого стоматолога", - написала вона у своєму Facebook.
У мережі пост київського стоматолога про початок "мовного експерименту" викликав масу обговорень і дискусій, а також гарячих суперечок у коментарях, кількість яких перевалила за 9 тисяч.
Зазначимо, що користувачі мережі в основному ведуть жваву полеміку між собою, застосовуючи ті чи інші доводи, а сама ж Ірина деталі ходу власного "дослідження" і його практичної реалізації вирішила наразі не розкривати.
У Києві стоматолог вирішила обслуговувати тільки україномовних пацієнтів (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)
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У Києві стоматолог вирішила провести мовний експеримент (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)
У Києві стоматолог вирішила обслуговувати тільки україномовних пацієнтів (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)