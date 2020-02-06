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"Витівка" київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула

STYLERЖиття    06.02.2020 - 07:16
"Витівка" київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула
У Києві стоматолог вирішила провести мовний експеримент (колаж РБК-Україна)

У Києві стоматолог вирішила перевірити знання пацієнтів державної мови

У Києві стоматолог вирішила провести експеримент і обслуговувати тільки тих пацієнтів, які розмовляють українською мовою. Така ініціатива у медика Ірини Козак-Кедич виникла після випадку в столичній маршрутці, водій якої проігнорував прохання російськомовного пасажира про зупинку, заявивши після, що не зрозумів мову, якою до нього звернулися.

Дівчина була свідком "інциденту" в громадському транспорті, і надихнулася таким прикладом.

Стоматолог заявила про намір на поточному тижні в цілях експерименту робити вигляд, що не розуміє пацієнтів, які розмовляють з нею російською. Сама ж Ірина практикує в одній з клінік на Троєщині.

"Цікаво, скільки моїх пацієнтів перейде на державну мову, а скільки піде шукати іншого стоматолога", - написала вона у своєму Facebook.

У мережі пост київського стоматолога про початок "мовного експерименту" викликав масу обговорень і дискусій, а також гарячих суперечок у коментарях, кількість яких перевалила за 9 тисяч.

Зазначимо, що користувачі мережі в основному ведуть жваву полеміку між собою, застосовуючи ті чи інші доводи, а сама ж Ірина деталі ходу власного "дослідження" і його практичної реалізації вирішила наразі не розкривати.

  • Ой, Іра, класний маркетинговий хід - всі україномовні кияни - ваші клієнти! 10+ Зараховано.
  • Ірина, пишаюся вами.Сам працюю завідувачем стоматологічного відділення у місті Черкаси. Намагаюся розмовляти з пацієнтами тільки державною мовою. Найбільше вражає те, що російськомовний пацієнт весь прийом розмовляє з тобою російською мовою, а йдучи коло дверей каже тобі "дякую". Це просто кайф. Розумію вас як ніхто!

&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула

У Києві стоматолог вирішила обслуговувати тільки україномовних пацієнтів (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)

У Києві маршрутник обматюкав і висадив пасажирку через українську мову: фото "героя"

  • Щодо вашим вибором - спілкуватися українською - обома руками за. Але відмовити людині в медичній допомозі через мову... Зверніться українською - переважна більшість відповість українською. А меншість... Невже відмовите?
  • Собі бодай не брешіть... це все одно, що відмовитися від грошей... тим більше у стоматолога клієнти більш менш постійні... брехня одним словом.

&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула

У Києві стоматолог вирішила провести мовний експеримент (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)

  • Це як мінімум неетично, непрофесійно і несправедливо. Ділити простих громадян за якоюсь ознакою... Російська моя рідна мова і мені нею комфортно спілкуватися, і це не заважає мені з повагою ставитися до своєї країни і батьківщині Україні. Але ви чомусь вирішили таких як я сортувати... А якщо у мене інша віра і прізвище не українське, що ви тоді зі мною накажете робити?! А раптом ваш пацієнт попросить про допомогу на "языке", проконсультуватися або ще щось, теж зробите вигляд, що не розумієте? На мою думку це ще й підло.
  • Маячня! Зовсім вже з глузду з'їхали зі своєю мовою!
  • Ви праві, носяться з тим язиком, як з писаною торбою! Треба негайно на мову переходити!...

&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнула&quot;Витівка&quot; київського маршрутчика надихнула стоматолога на мовний експеримент: мережа вибухнулаУ Києві стоматолог вирішила обслуговувати тільки україномовних пацієнтів (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Ірини Козак-Кедич)

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