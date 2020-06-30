Під Львовом блискавка влучила в будинок і залишила слід на тілі жінки (відео)

Блискавка влучила в будинок (фото:pixabay.com)

У Львівській області блискавка вразила будинок та травмувала 37-річну жінку

У Львівській області блискавка влучила в будинок та травмувала 37-річну жінку. Коли почалася гроза, вся сім'я сховалася в будинок і вимкнула мобільні телефони. Блискавка вразила електричну розетку, а потім і жінку.

Спочатку місцеву жительку Галину намагався реанімувати чоловік, а потім і лікарі. Від розетки до жінки було до трьох метрів, на щастя, блискавка не зачепила дітей. Всі електричні прилади були відключені. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Спочатку я почула різкий звук, а потім блискавка влучила в мене", - згадує Галина.

Після удару блискавки всі електроприлади згоріли, а розетку вибило зі стіни.

Зараз жінка перебуває в лікарні під наглядом лікарів, у неї на спині залишився слід від блискавки у вигляді візерунків, схожих на павутину.

Рятувальники кажуть, що на будинку потрібно обов'язково встановлювати громовідвід, а під час блискавки ні в якому разі не користуватися мобільними телефонами - вони служать провідником.

У Львівській області блискавка вдарила в будинок (ТСН)

Як ми раніше писали, під Житомиром блискавка пронизала мати 9 дітей, а жінка вижила.

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Автор: Людмила Жукова