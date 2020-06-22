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Український канал зібрався транслювати концерт з російськими зірками: розгорається скандал

STYLERЖиття    22.06.2020 - 16:48
Український канал зібрався транслювати концерт з російськими зірками: розгорається скандал
Канал "112 Україна" анонсував трансляцію концерту з Кремля (Колаж РБК-Україна)

Учасники концерту, який покажуть на 112 каналі, несуть загрозу безпеці країни

Український телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію телемарафону, який буде проходити в Кремлі "День вшанування пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній війні".

Серед учасників марафону були заявлені Лев Лещенко, Стас П'єха, Олександр Розенбаум, Сергій Трофимов, Олег Газманов, Микола Басков, Діана Арбеніна, Бі-2, Кубанський козачий хор та інші російські артисти. Варто відзначити, що більшість учасників були визнані загрозливими для національної безпеки України у зв'язку з підтримкою анексії Криму.

Як повідомляє видання "Детектор медіа", в концерті також взяла участь Тамара Гвердцителі. З'ясувалося, що запис концерту був зроблений ще 9 травня 2020 року. І саме цю трансляцію покажуть на 112 каналі.

Концерт анонсували на 22 червня – День скорботи та пам'яті війни в Україні. Інформацію про трансляції концерту з Кремля розмістили в телепрограмі каналу 112.

Анонс цього концерту викликав хвилю обурення в соціальних мережах, і користувачі нагадали, що учасники концерту визнані в Україні небезпечними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що телеканал "112 Україна" і раніше потрапляв у скандальні ситуації через свої трансляцій і навіть був оштрафований.

Також цей телеканал потрапив в грандіозний скандал через трансляцію фільму з Володимиром Путіним.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України телеканалыконцерт
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