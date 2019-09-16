Суд дозволив Нацраді прийняти рішення щодо ліцензії "112 Україна"

Ілюстративне фото (112.ua)

"112 Україна" можуть позбавити ліцензії на такий засіданні Нацради

Шостий апеляційний суд відмовив "112 Україна" в апеляції, знявши заборону Нацраді з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії. Про це повідомив адвокат Василь Сметана.

За його словами, рішення Апеляційного суду набирає чинності і Нацрада на найближчому засіданні вже зможе розглянути питання продовження чи припинення ліцензії телеканалу "112 Україна".

"На найближчих засіданнях Нацради з питань телебачення і радіомовлення буде питання розглянуто. Це може бути в цей четвер або в четвер на наступному тижні, наприклад. Тобто рішення суду відкрило можливість Нацраді відмовити в продовженні ліцензії телеканалу, і в разі винесення рішення про відмову продовження, ліцензія припиняє свою дію в той же день", - зазначив юрист.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде здійснювати моніторинг фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", показ якого анонсований телеканалом "112 Україна". За даними ЗМІ, канал "112 Україна" планував показати пропагандистський фільм про "громадянський конфлікт" на Донбасі, але через скандал зняв його з покказу.

Крім цього, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевіряла компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ", які ведуть мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 з логотипом "112 Україна".