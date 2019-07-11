Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму з Путіним і Медведчуком

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко пригрозив кримінальною відповідальністю за антиукраїнську пропаганду

Генпрокурор Юрій Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Луценка в Facebook.

Луценко зазначив, що за антиукраїнську пропаганду передбачена кримінальна відповідальність.

"За будь-які спроби минулі, телеміст, і майбутні - демонстрація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука, буде відповідальність", - заявив він.

Луценко додав, що стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу є підставою для допиту усіх причетних до цих "брудних проросійських махінацій".

"Сьогодні під телеканалом NewsOne, який ще нещодавно збирався організовувати телеміст з російським державним пропагандистським каналом зібрався мітинг підтримки. Відомі політики - Шуфрич, Рабинович та інші діячі "медведчуківської обойми" вимагали припинити тиск на журналістів з боку ГПУ. Це звичайний прийом політиків - прикриватися журналістами, яких вони використовують у своїй політичній проросійській діяльності. На запитання: чому ми викликаємо на допити посадових осіб і журналістів NewsOne? Відповідь проста - тому що в Україні є закон. Ні журналістське посвідчення, ні депутатський мандат, ні дружба з Путіним і Медведевим не допоможе нікому чинити антиукраїнську діяльність і підривати наші націнтереси", - заявив він.

Власники прокремлівських медіа протестують проти допитів в ГПУ. Прикриваються журналістською незалежністю. Не вийде. Це мій участок фронту і я робитиму все, щоб з антиукраїнську діяльність наступила законом передбачена відповідальність. Стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) КК є підставою для допиту усіх причетних до цих брудних проросійських махінацій. Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 11 липня 2019 р.

За даними ЗМІ, канал "112 Україна" планує показ фільму про "громадянський конфлікт" на Донбасі, у якому, зокрема, є Путін і Медведчук.

Нагадаємо, 7 липня телеканал NewsOne анонсував телеміст з російським телеканалом. Пояснюючи своє рішення NewsOne заявив про "важливість діалогу між народами України і Росії".

На наступний день, 8 липня, в зв'язку з намірами NewsOne провести телеміст ГПУ порушила кримінальну справу за статтею замах на вчинення державної зради.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи телеміст з РФ, назвав його дешевим піаром перед виборами.

Як відомо, NewsOne відмовився від проведення телемосту. Разом з тим, в РФ його все ж мають намір провести 12 липня.