Українець винайшов унікальний снігохід: обходить замети в 1,5 метра

Житель Тернопільської області власноруч зробив унікальну машину з гусеницями, яка може долати замети величиною в півтора метра. На її розробку він витратив 2,5 роки. В цьому році чоловік нарешті дочекався снігу, щоб протестувати свій винахід.
Про унікальний транспортний засіб розповіли в сюжеті ТСН.
"У нього кабіна від польського "Жука", а решта — від "Москвича". Зроблено на базі москвичовського мотора, москвичовської коробки і москвичовських мостів", — розповів винахідник, житель Зборова Ігор Радь.
Крім того, у снігохода взяті вісім коліс від "Москвича", вони обтягнуті гумовими гусеницями.
Попереду всюдихода "ніж", який повинен розрізати снігові замети. Ззаду — вхід в салон у разі великого снігу.
"Коли багато снігу, решітка підіймається і людина може пройти в салон", - розповів винахідник.
Під Тернополем українець зробив снігохід
Ігор Радь розповідає, що поки майстрував транспортний засіб, то придумав купу планів.
Зазначимо, що винахіднику 59 років. Половину з них він витратив на виготовлення саморобних тракторів, мотоблоків і причепів.
Він мріє за допомогою снігохода допомагати МНС-никам або надати допомогу у звільненні людини зі снігового полону.
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