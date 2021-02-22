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Українські боксери "зробили" росіян і отримали чотири золоті нагороди

Новость на русском → Будва, Понеділок 22 лютого 2021 12:59
Українські боксери "зробили" росіян і отримали чотири золоті нагороди Українська команда перемогла росіян в Чорногорії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На престижному турнірі в Чорногорії молодіжна чоловіча збірна України стала третьою в загальному медальному заліку. Нашим спортсменам вдалося отримати чотири золоті нагороди та обіграти російську команду.

Про це повідомляється на сторінці української федерації боксу Facebook.

21 лютого завершилися фінальні поєдинки турніру "Атлантична перлина", участь в якому брали 140 спортсменів з 13 країн світу.

В останній день змагань на ринг вийшли боксери у 14 вагових категоріях. Серед них було 6 представників України, з них троє взяли нагороди вищої проби.

Зазначимо, що днем раніше першу медаль для української команди завоював Юрій Захарєєв, який у ваговій категорії 69 кілограмів став чемпіоном турніру, здолавши у вирішальному бою суперника з Молдови.

Ще три золотих нагороди поповнили скарбничку молодіжної збірної України в останній день змагань. Троє українських боксерів вийшли на ринг проти представників Росії і здобули перемогу.

Українські боксери &quot;зробили&quot; росіян і отримали чотири золоті нагороди

Українські боксери &quot;зробили&quot; росіян і отримали чотири золоті нагородиУкраїнці завоювали 4 золоті медалі (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Турнір "Адріатична перлина" є одним з важливих етапів підготовки для молодіжної збірної України до молодіжного чемпіонату світу AIBA, який пройде у квітні цього року в польському місті Кельце.

Як ми писали раніше, збірна України з баскетболу обіграла Словенію.

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