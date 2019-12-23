Український баскетболіст "підірвав" зал кидками через весь майданчик (відео)

Денис Лукашов, український баскетболіст клубу "Прометей" (Кам'янське), здійснив два вражаючих "кидка з сиреною" (Buzzer beater) зі своєї половини майданчика. 30-річний гравець вразив глядачів і коментаторів на матчі баскетбольної Суперліги України, потрапивши в кошик суперника.

Відповідні відео з'явилися в Facebook-сторінці Федерації баскетболу України.

Перший ефектний кидок у корзину противника Лукашов зробив у матчі проти "Черкаських Мавп" 16 грудня. Під звук фінальної сирени розігруючий захисник заробив своїй команді три очки.

Денис Лукашов з "Прометея" зробив вuzzer beater у матчі проти "Черкаських Мавп" (відео: facebook.com/UkrBasket)

Вдруге такий же подвиг гравець "Прометея" зробив у матчі проти БК "Київ" у неділю, 22 грудня.

"Він знову це зробив!" - несамовито вигукнув коментатор.

Денис Лукашов зробив другий вuzzer beater в матчі проти БК "Київ" (відео: facebook.com/UkrBasket)

Відзначимо, що обидва таких кидка Лукашов зробив на останніх секундах других чвертей. Незважаючи на видовищні вuzzer beaters, "Прометей" обидва поєдинки програв.

Уродженець Донецька Денис Лукашов грав у складі "Києва", "Будівельника", "Донецька" і "Азовмаша". У сезоні 2010/2011, з київським "Будівельником" виграв чемпіонат України.

Двічі брав участь у "Матчі Всіх Зірок" чемпіонату української Суперліги, грав за російські та литовські баскетбольні команди.