Українським водіям дозволили їздити без прав: кого це стосується

В Україні водії можуть їздити з правами в смартфоні та не зобов'язані мати при собі пластикові аналоги документів. Нововведення в тестовому режимі запрацювало відсьогодні, 16 грудня. Те ж саме стосується і техпаспорта.

Бажаючі перевірити електронні водійські посвідчення відправляли запит у спеціальному додатку для водіїв "Дія" (на це давалося п'ять днів), і сьогодні 20 тисяч "першопрохідців" отримали на Е-пошту посилання для доступу до програми, і можуть їздити українськими дорогами з правами і техпаспортом в телефоні. Повноцінний перехід для всіх водіїв планують здійснити трохи пізніше.

Електронні документи представляють із себе цифровий образ пластикових документів з унікальним ідентифікатором (QR-кодом). Щоб одержати такі права, необхідно завантажити мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія" diia.gov.ua і пройти електронну ідентифікацію. Так, е-відомості про водія повинні бути в цифровій базі МВС.

У разі необхідності правоохоронці зможуть підтвердити справжність прав, прочитавши QR-код. А якщо девайси "барахлитимуть", стандартний дзвінок на базу та звірка документа ще ніким не скасовувалася.

Нововведення не стало обов'язковим для всіх - завантажувати посвідчення в смартфон не обов'язково, і колишні формати документів не втрачають своєї сили.

У головному сервісному центрі МВС України звернули увагу, що посвідчення водія у звичайному пластиковому вигляді як було, так і лишається основним документом - в смартфоні просто представлено цифрове відображення виданих прав.

Якщо ви отримали водійське посвідчення в сервісному центрі, потрібно зайти в додаток і отримати його цифрове зображення в телефон. Таке зображення можна отримати тільки в одному пристрої, і воно повинно бути прив'язане до вас.

Тут варто зазначити, що власникам паперових і ламінованих прав для оцифровки спочатку потрібно отримати пластикові права, а вже ці документи нового зразка і можна завантажувати в смартфон.

Отримання електронних водійських посвідчень - безкоштовне.

Також в сервісному центрі попередили українців про графік роботи в період зимових свят.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

До речі, найближчим часом в Україні запустять також і електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.