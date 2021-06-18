Лайфхак для водіїв: як швидко охолодити машину в спеку без кондиціонера

Як це зробити без кондиціонера - читайте в матеріалі Styler.

Як влітку охолодити салон автомобіля?

Так, без кондиціонера знизити температуру в автомобілі важко, але можливо. Для початку потрібно відкрити всі двері й вікна. Це дасть змогу свіжому повітрю швидко проникнути в салон автомобіля.

Окрім того, якщо цей спосіб не допомагає, то варто спробувати відкрити лише ону передню й одну задню дверку. Важливо відкривати по діагоналі один від одного. Також можна спробувати з однією із них зробити декілька рухів з боку в бік.

Після цього, рекомендовано завести автомобіль і запустити вентилятор всередині салону. Але, якщо в автомобілі є кондиціонер, його можна увімкнути. Головне не повертати потік холодного повітря на нагріте лобове скло. Це може спричинити появу тріщини від перепаду температури.

Також охолодити лобове скло можна за допомогою склоомивача. Це допоможе знизити температуру в салоні та потік повітря з повітровода буде прохолоднішим.

Як спека в автомобілі впливає на водія?

Відомо, що висока температура в салоні автомобіля впливає на здатність водія керувати транспортним засобом. Це може призвести до порушення концентрації уваги та раніше приходить втома. Крім того, розігрітий пластик може виділяти не найкорисніші для організму речовини. Варто не починати рух, коли машина схожа на мобільну сауну.

Влітку в закритих автомобілях вже через годину-півтори температура досягає 60 градусів.