Telegram, додаток або сайт МВС: як водії можуть дізнатися про штрафи

Фото: МВС підготувало сервіси для перевірки штрафів (РБК-Україна)

На першому етапі будуть доступні штрафи про перевищення швидкості

Для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи. Перевірити свої штрафи можна через Telegram, додаток в смартфоні або на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, на четвертий день роботи автофіксації порушень на дорогах ще ніхто не отримував повідомлення про штрафи, оскільки першу партію листів передали "Укрпошті" тільки вчора. Водночас водії можуть не чекати листів, а зареєструватися за номером свого авто на сайті bdr.mvs.gov.ua.

Крім того, на цьому сайті можна підписатися на Telegram-канал або завантажити додаток для смартфона. Це дозволить отримувати повідомлення про штрафи за кілька хвилин після самого факту перевищення швидкості.

Відзначимо, з 1 червня в Києві та Київській області запрацювали камери фіксації порушень ПДР. На першому етапі порушення фіксують 20 камер в Києві та 25 у Київській області, вони встановлені в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС готує законопроект, згідно з яким злісних порушників швидкісного режиму на дорогах будуть карати позбавленням водійських прав.

Збільшення штрафів за порушення Правил дорожнього руху очікується і стосовно пішоходів, оскільки Верховна рада підтримала за основу законопроект, що пропонує підняти штрафи в чотири рази.

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Автор: РБК-Україна