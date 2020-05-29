Українським водіям почнуть розсилати "листи щастя" з 1 червня: як і за що штрафуватимуть

Автофіксація порушень ПДР в Україні (колаж РБК-Україна)

Камери автофіксації порушень ПДР мають погрішність виміру 2% на швидкості понад 100 км/год

В Україні запрацюють системи автофіксації порушень ПДР вже повноцінно з понеділка, 1 червня. Ці 50 камер встановлені в Києві та області, вони мають певну похибку виміру, й "обдурити" пристрої за допомогою плівок на номери авто водіям не вдасться.

В Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху розповіли, що будуть отримувати інформацію про порушення за принципом випадкового розподілу. Про це передає AUTO-Consulting.

Як і де будуть писати "листи щастя"

Після перевірки відомості про порушення ПДР формуватимуть постанови про штрафи і скріплюватимуть електронним підписом. Цим займаються співробітники Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

Інспектори поліції уточнили, що "спірні" випадки будуть відправляти на перевірку вищого рівня.

В окрему електронну теку для аналізу збиратимуть інформацію про автомобілі-двійників або про невідповідність номерного знака автомобіля.

Постанови про штрафи - так звані "листи щастя - будуть відправляти порушникам. Документ матиме захист від підробок у вигляді металізованої смуги і QR-код, відсканувавши який можна подивитися відео із зафіксованим порушенням.

Які штрафи та за що каратимуть

Сума штрафів становить 255 гривень. Втім, заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що відомство працює над тим, щоб в Україні штрафи за порушення ПДР відповідали відсотку від доходів порушника (така практика застосовується в деяких країнах Європи).

Штраф можна сплатити зі смартфона. Зазначається, що якщо зробити це протягом 10 днів, буде знижка - 50%.

За ухилення від штрафів можуть позбавити авто та іншого майна.

Безкарний зазор в перевищенні встановленої швидкості залишиться незмінним - на 20 км/год. До нього додадуться ще 3 км/год - на погрішність виміру камери.

Додамо, що похибка камер становить близько 2 км/год на швидкості до 100 км/год і 2% на швидкості понад 100 км/год.

Геращенко розповів, що в столиці збережеться обмеження швидкості до 80 км/год на деяких магістралях.

Таким чином, фактично можна буде їхати зі швидкістю 103 км/год (80+20+3).

Чи можна "сховатися" від камер автофіксації

У МВС розповіли, що камери мають хорошу чіткість та не радять водіям намагатися їх обдурити за допомогою спецплівок на номери, які зараз пропонують купити в інтернеті.

За словами заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького, за закривання або замазування номерних знаків (або взагалі його відсутність) передбачений штраф 170 гривень.

За повторне подібне порушення штрафуватимуть вже на 255 гривень.

Між тим Білошицький зізнався, що при сильному снігопаді або зливі камери не зможуть зафіксувати порушення. А ще вони не працюють в темряві, тому пристрої й встановили на освітлених ділянках доріг.

Система фіксації розрахована на обслуговування 6000 камер, тому їх кількість постійно збільшуватиметься.

В Україні водіям розсилатимуть "листи щастя" (Фото: autoconsulting.com.ua)

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій обіцяв, що до 1 червня будуть також встановлені камери й у Львівській області, на яку поширюють систему автофіксації порушень ПДР в першу чергу.

Раніше ми писали про те, що в Україні повертають обов'язковий техогляд і розповідали, чим він відрізнятиметься від колишнього.

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Автор: Володимир Костирін