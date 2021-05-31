Вчителям в Україні пообіцяли підняти зарплату: названі терміни і суми

Зарплати освітянам у 2021 році планують підняти майже на третину. Перший етап підвищення відбувся ще в січні - оклади вчителів зросли на 20%. До кінця року планується ще одного підвищення.

Про це розповіли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на Всеукраїнському форумі " Україна 30. Освіта та наука ".

Заробітні плати вчителів у 2021 році зростуть ще на 9% - другий етап підвищення заплановано на грудень. Однак у планах уряду довести оклади освітян до рівня середньої заробітної плати в Україні - до 13 543 гривень.

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, зрозуміло, наша мета — це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Повинен бути мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Варто відзначити, що другий етап підвищення не буде розбитий по градаціях і зарплати підвищаться у всіх категорій вчителів.

У січні зарплати вчителям підвищили на 20% і оклад вчителя без категорії закладу середньої освіти зріс на 809 гривень – до 4859 гривень. Зарплати вчителів вищої категорії піднялися на 1076 гривень – до 6 461 гривні.

В Україні анонсували підвищення зарплат вчителям